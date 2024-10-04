Владислав Бакальчук хочет отсудить у экс-жены и Wildberries 350 миллиардов рублей

Владислав Бакальчук решил отсудить у бывшей жены, основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким, 350 млрд рублей, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он написал, что подал иск не только на экс-супругу, но и в адрес компании ООО «РВБ», созданной в процессе слияния маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ, а также ООО «Вайлдберриз».

«Сумма незаконно переданных активов – более 350 млрд рублей. Это склады, логистические мощности, фуры, банк Wildberries, товарные знаки, программное обеспечение, веб-сайт и многое другое, что создавалось годами. На данный момент эта цифра – лишь предварительная оценка. В процессе разбирательств она может значительно увеличиться», – написал Бакальчук.

Между тем в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили РБК, что не получали исковых заявлений, о которых говорит Бакальчук.

РВБ в июле подала в суд на «ВБ девелопмент» Бакальчука по договорам о строительстве логистических объектов. Общая сумма иска составила 37 млрд рублей.

Напомним, что скандал в семье Бакальчуков разразился еще 23 июля 2024 года. Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с мужем основательницы Wildberries Владиславом Бакальчуком заявил, что в компании происходит «откровенный и наглый рейдерский захват». Но Татьяна опровергла это и заявила об объединении WB с компанией Russ Outdoor.

18 сентября скандал принял новые обороты – у входа в офис WB в центре Москвы произошла стрельба. По словам Татьяны Бакальчук, группа людей под руководством ее мужа «попыталась захватить офисы Wildberries в Москве». Позднее стало известно, что во время стрельбы погибли два человека, пострадали – семь, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

19 сентября владельца 1% Wildberries Владислава Бакальчука задержали и предъявили обвинения по ряду статей Уголовного кодекса РФ (убийство, покушение на убийство, покушение на сотрудника правоохранительных органов и самоуправство). Позднее бизнесмена отпустили, и он выразил уверенность, что «власти разберутся в случившемся и все виновные понесут наказание». 23 сентября Татьяна приняла неожиданное решение – она сменила фамилию на Ким.

Затем, 1 октября, Ким призвала сотрудников компании ничего не бояться.