Владислав Бакальчук о стрельбе: Мы прибыли в офис Wildberries с мировыми намерениями

Следователи отпустили сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука, задержанного по делу убийстве, покушении на полицейского и самоуправстве, сообщает Zakon.kz.

Об этом он лично написал в Telegram.

«Друзья, со мной все в порядке. (…) Я дома. Я в шоке. Уверен, что власти разберутся в случившемся и все виновные понесут наказание. Готов оказать помощь и поддержку всем пострадавшим. Рад вернуться домой и продолжить бороться за справедливость», – написал Бакальчук.

По его словам, он глубоко сожалеет, что его «попытка мирного разрешения ситуации» обернулись трагедией.

«Официально заявляю: мы прибыли в офис с мировыми намерениями для решения проблем, нынешних результатов сотрудникам и подрядчикам ВБ-Развитие, аудита так называемого «слияния» и для ознакомления с краткими документами. Я действовал исключительно в рамках законодательства, которое позволяет мне как соучредителю находиться в офисе моей компании. Чтобы избежать возможных провокаций, мы заранее уведомили органы правопорядка. Несмотря на это, при входе в офис у нас открыли огонь непонятные мне люди. К сожалению, есть жертвы. Могу предположить, что они уже ждали нас. Происходило это все при сотрудниках органов. Это было подлое и неожиданное раскрытие информации», – заявил Бакальчук.

Также он прокомментировал видеообращение его супруги, опубликованное ранее.

«Я посмотрел видеоролик Татьяны с обращением ко мне. Несколько месяцев я пытался с ней связаться и спокойно поговорить, но меня проигнорировали. Задам вопрос Татьяне тут, раз уж мы общаемся через «кружки», посты и видеоролики: «Татьяна, ты реально не знала о готовящейся на меня вооруженной провокации?» Или братья Мирзояны, с участием которых вы связались и просто подарили им 35% долей в нашей компании Wildberry, вы не посчитали нужным сообщить о том, какой метод покушения на меня? Кто нанял эти руки людей и что они делали в нашем офисе? Я уверен, что соответствующие органы с этим разберутся», – написал Бакальчук.

Кроме того, он отметил, что у компании в данное время очень много проблем, которыми его супруга якобы не занимается, а вместо этого «бегает по интервью».

Отметим, что Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайства правоохранительных органов и арестовал 30 фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries в центре Москвы, среди которых оказался боец ММА и чемпион мира по тхэквондо Умар Чичаев. Большинству фигурантов суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 ноября 2024 года.

Соосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук 18 сентября 2024 года рассказала о попытке захвата офисов в Москве. По ее словам, несколько человек были ранены. Позже стало известно о двух погибших и семи пострадавших. Позже она записала видеообращение к супругу в связи со стрельбой со словами «Как ты будешь смотреть в глаза детям?».

19 сентября был задержан Владислав Бакальчук.

23 июля 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с мужем основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владиславом заявил, что в компании происходит «откровенный и наглый рейдерский захват». Но основательница популярного маркетплейса опровергла это заявление и отметила, что это не захват, а развод. Татьяна Бакальчук заявила, что не является заложницей, а решение об объединении Wildberries с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ Outdoor она объяснила необходимостью трансформироваться для сохранения темпов роста и развития.