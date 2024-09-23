Владислав Бакальчук саркастически отреагировал на решение его жены сменить фамилию

Супруг основательницы и генерального директора российского маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук саркастически отреагировал на ее решение о смене фамилии, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале 23 сентября он оставил ироничный пост.

«Поменять фамилию. Поменять название компании. Поменять прическу. Что бы еще поменять?» – написал Владислав Бакальчук.

Напомним, что скандал в семье Бакальчуков разразился еще раньше. 23 июля 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с мужем основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владиславом заявил, что в компании происходит «откровенный и наглый рейдерский захват». Но основательница популярного маркетплейса опровергла это и заявила об объединении Wildberries с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ Outdoor.

19 сентября владельца 1% Wildberries Владислава Бакальчука задержали и предъявили обвинения по ряду статей Уголовного кодекса РФ (убийство, покушение на убийство, покушение на сотрудника правоохранительных органов и самоуправство). Позднее бизнесмена отпустили, и он выразил уверенность, что «власти разберутся в случившемся и все виновные понесут наказание».