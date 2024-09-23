Владислав Бакальчук саркастически отреагировал на решение его жены сменить фамилию

Владислав Бакальчук саркастически отреагировал на решение его жены сменить фамилию

Владислав Бакальчук саркастически отреагировал на решение его жены сменить фамилию

Супруг основательницы и генерального директора российского маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук саркастически отреагировал на ее решение о смене фамилии, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале 23 сентября он оставил ироничный пост. 

«Поменять фамилию. Поменять название компании. Поменять прическу. Что бы еще поменять?» – написал Владислав Бакальчук.

Напомним, что скандал в семье Бакальчуков разразился еще раньше. 23 июля 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с мужем основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владиславом заявил, что в компании происходит «откровенный и наглый рейдерский захват». Но основательница популярного маркетплейса опровергла это и заявила об объединении Wildberries с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ Outdoor.

19 сентября владельца 1% Wildberries Владислава Бакальчука задержали и предъявили обвинения по ряду статей Уголовного кодекса РФ (убийство, покушение на убийство, покушение на сотрудника правоохранительных органов и самоуправство). Позднее бизнесмена отпустили, и он выразил уверенность, что «власти разберутся в случившемся и все виновные понесут наказание».

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