Владислав Бакальчук язвительно отреагировал на обвинения экс-супруги о краже миллиардов

Владислав Бакальчук язвительно отреагировал на обвинения экс-супруги о краже миллиардов

Владислав Бакальчук язвительно отреагировал на обвинения экс-супруги о краже миллиардов

Экс-супруг основательницы и генерального директора российского маркетплейса Wildberries Татьяны Ким (ранее Бакальчук) Владислав 12 октября язвительно отреагировал на обвинения о краже миллиардов рублей.

Он заявил, что уже запутался в обвинениях Ким и не может понять, сколько «украл».

«Друзья, помогите, я уже запутался. Сколько миллиардов, согласно заявлению Татьяны, я «украл» у себя?» – написал Бакальчук в своем Telegram-канале.

К своему посту он добавил даже шуточный опрос.

Скандал в семье Бакальчуков разразился еще 23 июля 2024 года. Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с мужем основательницы Wildberries Владиславом Бакальчуком заявил, что в компании происходит «откровенный и наглый рейдерский захват». Но Татьяна опровергла это и заявила об объединении WB с компанией Russ Outdoor.

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