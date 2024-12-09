ВладМеталлПрофиль, завод

город: Ковров

Район: Ковров городской округ

Адрес: улица Труда, 1

Индекс: nan

Телефон: +7 (49232) 5‒66‒99

Мобильный Телефон: +7‒960‒722‒24‒44

Сайт: http://zvmp.ru

вид деятельности: Кровельные работы, Ремонт / отделка помещений, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк