ВладМеталлПрофиль, завод
город: Ковров
Район: Ковров городской округ
Адрес: улица Труда, 1
Индекс: nan
Телефон: +7 (49232) 5‒66‒99
Мобильный Телефон: +7‒960‒722‒24‒44
Сайт: http://zvmp.ru
вид деятельности: Кровельные работы, Ремонт / отделка помещений, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк