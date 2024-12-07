ВладСтройЦентр Н, торговая компания

город: Владимир

Район: Владимир городской округ

Адрес: 16 лет Октября, 12

Индекс: 600007.0

Телефон: +7 (4922) 46‒74‒46

Мобильный Телефон: +7‒904‒251‒74‒46

Сайт: http://vsc-n.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кирпич, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк