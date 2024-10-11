Власти Чехии запретили хоронить людей в гробах, чем вызвали протесты

Жители чешского города Ждяр-над-Сазавоу выступили против запрета властей хоронить людей в гробах, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации CNN Prima News, такое решение было принято из-за высокого уровня грунтовых вод. Власти ввели новое правило, согласно которому в могилу можно ставить только урны с прахом.

Между тем, граждане оказались возмущены такими мерами. Как уточняется, некоторые из них планируют эксгумировать тела родных и перенести их в другое место.