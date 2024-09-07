Власти Ирана планируют перенести столицу

Иранский президент Масуд Пезешкиан объявил о намерении властей страны перенести столицу южнее, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, Пезешкиан считает, что оставлять Тегеран главным городом республики невозможно по экономическим соображениям.

«Будучи столицей страны, Тегеран сталкивается с проблемами, для которых у нас нет решения, кроме как переместить сам столичный центр», – говорится в сообщении.

Президент уточнил, что новая столица будет располагаться ближе к побережью Персидского залива. Туда переедут все госведомства, а потом в город смогут перебраться жители Тегерана.

Нынешняя столица расположена на севере Ирана у подножья горного хребта Эльбурс, в 90 км к югу от побережья Каспийского моря. Тегеран стал главным городом страны в 1786 году.