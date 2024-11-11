Власти Канады распустили офис TikTok, но не заблокировали приложение в стране

6 ноября 2024 года Канада объявила, что не будет блокировать доступ к популярному приложению для обмена видео TikTok, но распорядилась о ликвидации его канадского офиса после проверки нацбезопасности, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, министр промышленности Франсуа-Филипп Шампань заявил, что такие действия направлены на сохранение кибербезопасности, включая защиту личной информации.

Приказ о роспуске компании вынесен в соответствии с Законом об инвестициях Канады, который позволяет проводить проверку иностранных инвестиций, которые могут нанести ущерб безопасности Канады.

Решение основано на рекомендациях канадского сообщества безопасности и разведки и других правительственных партнеров.

Представитель TikTok заявил, что закрытие канадских офисов приведет к потере сотен рабочих мест.