Власти Новой Зеландии принесли извинения людям, подвергшимся насилию в учреждениях по уходу за больными

Власти Новой Зеландии принесли извинения людям, подвергшимся насилию в учреждениях по уходу за больными

Власти Новой Зеландии принесли извинения людям, подвергшимся насилию в учреждениях по уходу за больными

Новая Зеландия принесла извинения жертвам и семьям сотен тысяч молодых людей и уязвимых взрослых, которые подвергались физическому и сексуализированному насилию в госучреждениях за последние 70 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, 200 тыс. детей и уязвимых взрослых, находящихся на попечении государства и религиозных организаций, подверглись той или иной форме насилия в период с 1950 по 2019 год.

Извинения последовали за отчетом общественного расследования, проведенного в июле 2024 года.

Национальный день памяти состоится 12 ноября в следующем году. Во вторник в парламенте должно было состояться первое чтение законопроекта, включающего ряд мер по повышению безопасности в учреждениях государственного попечения.

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