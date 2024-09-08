Влюбленный эстонец переплыл Нарву ради свидания и был арестован

Влюбленный житель Эстонии незаконно переплыть реку Нарву ради свидания с россиянкой, но был задержан сотрудниками пограничного управления, сообщает Zakon.kz.

По информации, размещенной на сайте Кингисеппского городского суда Ленинградской области, за такой романтичный поступок мужчину заключили под стражу на 60 суток.

«В ходе задержания на российском берегу реки Нарвы житель Эстонии заявил, что хотел своим появлением с цветами и конфетами сделать сюрприз для девушки, с которой он познакомился в сервисе обмена сообщениями», – рассказали в пресс-службе суда.

У гражданина Эстонии не было документов, дающих право въезда на территорию РФ. В инстанции приняли во внимание, что у иностранца отсутствует постоянное место жительства в России и он может попытаться скрыться от дознания. В связи с этим было принято решение об аресте.