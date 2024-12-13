Вмс-груп
город: Кострома
Район: Кострома городской округ
Адрес: Свердлова, 40а
Индекс: 156000.0
Телефон: +7 (4942) 37‒32‒03
Мобильный Телефон: +7‒915‒909‒06‒07
Сайт: nan
вид деятельности: Аренда спецтехники, Бетон / Раствор, Кирпич, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Ремонт / отделка помещений, Спецтехника / Вспомогательные устройства, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Строительство многоквартирных домов, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 16:00, Вт: с 08:00 до 16:00, Ср: с 08:00 до 16:00, Чт: с 08:00 до 16:00, Пт: с 08:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк