Вмс-груп

город: Кострома

Район: Кострома городской округ

Адрес: Свердлова, 40а

Индекс: 156000.0

Телефон: +7 (4942) 37‒32‒03

Мобильный Телефон: +7‒915‒909‒06‒07

Сайт: nan

вид деятельности: Аренда спецтехники, Бетон / Раствор, Кирпич, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Ремонт / отделка помещений, Спецтехника / Вспомогательные устройства, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Строительство многоквартирных домов, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 16:00, Вт: с 08:00 до 16:00, Ср: с 08:00 до 16:00, Чт: с 08:00 до 16:00, Пт: с 08:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк