Внедорожник влетел в толпу: десятки людей пострадали в ДТП в Китае

В Китае около 20 человек серьезно пострадали в жуткой аварии. Автомобиль въехал в толпу в городе Чжухай, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным газеты Sing Tao, внедорожник выехал на тротуар около спортивного комплекса и сбил людей.

«Около 19:00 (17:00 по времени Астаны) внедорожник проехал мимо спортивного центра Чжухай на высокой скорости и сбил большое количество людей, находившихся поблизости. После этого автомобиль скрылся», – говорится в сообщении.

Как уточняется, пытавшегося скрыться с места преступления водителя задержала полиция. В данное время полицейские выясняют, являлся ли наезд на людей несчастным случаем или намеренным действием.