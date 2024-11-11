Внедорожник влетел в толпу: десятки людей пострадали в ДТП в Китае

Внедорожник влетел в толпу: десятки людей пострадали в ДТП в Китае

В Китае около 20 человек серьезно пострадали в жуткой аварии. Автомобиль въехал в толпу в городе Чжухай, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным газеты Sing Tao, внедорожник выехал на тротуар около спортивного комплекса и сбил людей.

«Около 19:00 (17:00 по времени Астаны) внедорожник проехал мимо спортивного центра Чжухай на высокой скорости и сбил большое количество людей, находившихся поблизости. После этого автомобиль скрылся», – говорится в сообщении.

Как уточняется, пытавшегося скрыться с места преступления водителя задержала полиция. В данное время полицейские выясняют, являлся ли наезд на людей несчастным случаем или намеренным действием.

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