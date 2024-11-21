Внучка Джо Байдена раскрыла пол будущего ребенка

Внучка Джо Байдена раскрыла пол будущего ребенка

Внучка Джо Байдена раскрыла пол будущего ребенка

Наоми, внучка уходящего президента США Джо Байдена, раскрыла пол своего будущего ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, в ночь выборов 5 ноября 30-летняя Наоми объявила, что ждет своего первого ребенка от супруга Питера Нила.

Теперь беременная женщина сообщила пол будущего ребенка: она родит мальчика. Ее муж рассказал об этом во время празднования годовщины их свадьбы.

Опубликовав фотографию Наоми в свадебном платье, он написал в Instagram:

«С годовщиной свадьбы, я самый счастливый человек на свете, я так сильно тебя люблю. И он тоже. Я люблю тебя больше всего на свете», – поделился фотографией УЗИ их малыша Питер Нил.

Позже Наоми сделала репост его постов в своем Instagram.

30-летняя Наоми – старшая дочь Хантера Байдена и его бывшей жены Кэтлин Буль. Она стала первой президентской внучкой, которая вышла замуж в Белом доме 19 ноября 2022 года.

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