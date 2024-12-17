Внутри и снаружи, магазин строительных и отделочных материалов

город: Псков

Район: Псков городской округ

Адрес: Леона Поземского, 92 к20

Индекс: 180000.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒960‒220‒73‒75

Сайт: nan

вид деятельности: Карнизы, Напольные покрытия / Комплектующие, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду