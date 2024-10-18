Во Франции обнаружили тело пропавшей девушки-подростка через GPS спустя год

Тело девушки-подростка, пропавшей без вести более года назад, найдено во Франции после того, как данные GPS извлекли из автомобиля предполагаемого убийцы, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, власти объявили, что тело французской девушки-подростка, пропавшей без вести 13 месяцев назад, найдено после долгих поисков на другом конце страны от места, где ее видели в последний раз.

Полиция разыскивала 15-летнюю девочку, которую во французских СМИ называли просто «Лина», с момента ее загадочного исчезновения 23 сентября прошлого года.

Чтобы найти пропавшую, полицейские собрали тысячи отчетов, провели сотни интервью и проанализировали сотни транспортных средств. Но только данные GPS, полученные из автомобиля предполагаемой убийцы, позволили обнаружить ее в лесистой местности в центральном французском регионе Ньевр на востоке страны.

По словам исполняющего обязанности главного прокурора Страсбурга Александра Шеврие, ДНК-тестирование позволило опознать тело.

После нескольких месяцев безрезультатного расследования полиция обнаружила автомобиль Ford Puma, который, как было известно, находился поблизости в момент исчезновения Лины.

Анализ данных геолокации его автомобиля позволил полиции идентифицировать несколько остановок, которые он сделал, включая ту, которая была сделана на следующий день после исчезновения Лины, что в конечном итоге привело к обнаружению тела.