Во Франции сгорела церковь Непорочного зачатия

2 сентября во французском городе Сент-Омер сгорела, отреставрированная в 2018 году церковь, сообщает Zakon.kz.

Как передает Ouest-France, обрушилась башня церкви. Во время пожара, который начался в 04:00 эвакуировали 57 человек.

Около сотни пожарных были мобилизованы для тушения огня и около 7:30 пожар был взят под контроль. Человеческих жертв удалось избежать. Точную причину пожара предстоит установить.

«Это трагедия для нашего города», – отреагировал мэр Сен-Омера Франсуа Декостер.

Национальный секретарь экологов Марин Тонделье опубликовала фотографию пожара на своей странице в Х. Она также назвала случившееся «драмой» и заверила мэра в своей поддержке.

Un incendie s’est déclaré cette nuit dans la sacristie de l’église de l’Immaculée-Conception de Saint-Omer. 34 riverains ont été évacués et une centaine de pompiers de toute la région est mobilisée.Le clocher s’est effondré peu après 5 heures. Quel drame ! Nous y étions… pic.twitter.com/hB5jUaY3Wd — Marine Tondelier (@marinetondelier) September 2, 2024

Днем ранее в США самолет врезался в опору электропередач и рухнул на жилой дом.