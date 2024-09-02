Во Франции сгорела церковь Непорочного зачатия

Во Франции сгорела церковь Непорочного зачатия

Во Франции сгорела церковь Непорочного зачатия

2 сентября во французском городе Сент-Омер сгорела, отреставрированная в 2018 году церковь, сообщает Zakon.kz.

Как передает Ouest-France, обрушилась башня церкви. Во время пожара, который начался в 04:00 эвакуировали 57 человек.

Около сотни пожарных были мобилизованы для тушения огня и около 7:30 пожар был взят под контроль. Человеческих жертв удалось избежать. Точную причину пожара предстоит установить.

«Это трагедия для нашего города», – отреагировал мэр Сен-Омера Франсуа Декостер.

Национальный секретарь экологов Марин Тонделье опубликовала фотографию пожара на своей странице в Х. Она также назвала случившееся «драмой» и заверила мэра в своей поддержке.

Днем ранее в США самолет врезался в опору электропередач и рухнул на жилой дом.

youcanchoose

Затяжная безработица опасно влияет на психику – исследование

Затяжная безработица опасно влияет на психику – исследование

В столице Афганистана прогремел взрыв: есть погибшие

В столице Афганистана прогремел взрыв: есть погибшие

Топовое покрытие для ногтей `ESSENCE` CONFETTI PARTY с глиттер-эффектом

Топовое покрытие для ногтей `ESSENCE` CONFETTI PARTY с глиттер-эффектом

Румяна для лица `CATRICE` CHEEK LOVER MARBLED BLUSH тон 010

Румяна для лица `CATRICE` CHEEK LOVER MARBLED BLUSH тон 010

Учительница насмерть сбила на машине девочку в Турции

Учительница насмерть сбила на машине девочку в Турции

Илон Маск обвинил демократов в преступной лояльности к бандитам

Илон Маск обвинил демократов в преступной лояльности к бандитам

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.