Во всем мире наблюдается нехватка продовольствия – исследование

Во всем мире наблюдается нехватка продовольствия – исследование

Во всем мире наблюдается нехватка продовольствия – исследование

Глобальное производство продовольствия в европейских странах и на всех континентах ограничивается нехваткой опылителей. Из-за этого наблюдается кризис определенных культур, сообщает Zakon.kz.

По информации Technology Networks, группа исследователей под руководством ученых из Ратгерского университета в Нью-Брансуике проанализировала урожайность более чем 1500 полей на шести континентах и обнаружила, что производство во всем мире важных, богатых питательными веществами продуктов питания, таких как фрукты, овощи, орехи и бобовые, ограничивается нехваткой опылителей.

Исследование особенно актуально, учитывая недавнюю обеспокоенность глобальным сокращением численности насекомых.

Ученые пришли к такому выводу, проведя статистический анализ более 200 тыс. цветов сельскохозяйственных культур.

Недавнее исследование не касается основных продовольственных культур, таких как рис и пшеница, которым не нужны опылители для размножения.

«Если вы посмотрите на список культур и подумаете, какие фрукты и овощи вам больше всего хочется съесть. Например, летние ягоды или яблоки и тыквы осенью, то это те культуры, которые обычно нуждаются в опылении насекомыми», – заявили исследователи.

К другим новостям мира: 102-летняя британка прыгнула с парашютом.

youcanchoose

Известный юрист: Дурова преследуют ровно за то, за что убили Кеннеди

Известный юрист: Дурова преследуют ровно за то, за что убили Кеннеди

Дельфина подозревают в многочисленных нападениях на людей в Японии

Дельфина подозревают в многочисленных нападениях на людей в Японии

Во всем мире наблюдается нехватка продовольствия

Во всем мире наблюдается нехватка продовольствия

Основатель видеохостинга Rumble покинул Евросоюз после ареста Дурова

Основатель видеохостинга Rumble покинул Евросоюз после ареста Дурова

Россияне стали меньше смотреть YouTube из-за замедления

Россияне стали меньше смотреть YouTube из-за замедления

Травяная настойка убила четверых и покалечила десятки людей в Таиланде

Травяная настойка убила четверых и покалечила десятки людей в Таиланде

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.