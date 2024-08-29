Во всем мире наблюдается нехватка продовольствия

Во всем мире наблюдается нехватка продовольствия

Во всем мире наблюдается нехватка продовольствия

Глобальное производство продовольствия в европейских странах и на всех континентах ограничивается нехваткой опылителей. Из-за этого наблюдается кризис определенных культур, сообщает Zakon.kz.

По информации Technology Networks, группа исследователей под руководством ученых из Ратгерского университета в Нью-Брансуике проанализировала урожайность более чем 1500 полей на шести континентах и обнаружила, что производство во всем мире важных, богатых питательными веществами продуктов питания, таких как фрукты, овощи, орехи и бобовые, ограничивается нехваткой опылителей.

Исследование особенно актуально, учитывая недавнюю обеспокоенность глобальным сокращением численности насекомых.

Ученые пришли к такому выводу, проведя статистический анализ более 200 тыс. цветов сельскохозяйственных культур.

Недавнее исследование не касается основных продовольственных культур, таких как рис и пшеница, которым не нужны опылители для размножения.

«Если вы посмотрите на список культур и подумаете, какие фрукты и овощи вам больше всего хочется съесть. Например, летние ягоды или яблоки и тыквы осенью, то это те культуры, которые обычно нуждаются в опылении насекомыми», – сказал Туро.

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Во всем мире наблюдается нехватка продовольствия – исследование

Во всем мире наблюдается нехватка продовольствия – исследование

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