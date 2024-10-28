Водитель угнал автомобиль и врезался в толпу возле собора в Мексике

Водитель угнал автомобиль и врезался в толпу возле собора в Мексике

Местные власти Мексики рассказали, что вечером 26 октября автомобиль врезался в толпу возле собора, в результате чего пострадали не менее 16 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, правительство Гвадалахары в заявлении, распространенном по каналу X, сообщило, что неизвестный человек угнал пикап возле местного рынка и въехал на площадь перед собором Гвадалахары, пытаясь скрыться.

Генеральный секретарь правительства Мануэль Ромо сообщил местным журналистам, что пострадавшим было всего по 14 лет. Он пояснил, что подозреваемый находится под стражей.

«К счастью, состояние всех стабильно, и мы поддерживаем связь с их семьями», – сказала мэр Гвадалахары Вероника Дельгадильо в местной больнице, где двое пациентов остались на ночь под наблюдением.

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