Водитель угнал автомобиль и врезался в толпу возле собора в Мексике

Местные власти Мексики рассказали, что вечером 26 октября автомобиль врезался в толпу возле собора, в результате чего пострадали не менее 16 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, правительство Гвадалахары в заявлении, распространенном по каналу X, сообщило, что неизвестный человек угнал пикап возле местного рынка и въехал на площадь перед собором Гвадалахары, пытаясь скрыться.

Генеральный секретарь правительства Мануэль Ромо сообщил местным журналистам, что пострадавшим было всего по 14 лет. Он пояснил, что подозреваемый находится под стражей.