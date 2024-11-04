Военных в нескольких штатах Америки привели в готовность из-за возможных беспорядков

Нацгвардия США приведена в состояние готовности в нескольких штатах перед выборами из-за риска возникновения беспорядков, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в преддверии возможных гражданских беспорядков в связи с президентскими выборами в штатах Вашингтон, Орегон и Невада национальная гвардия находится в готовности. Об этом пишет CNN.

В Вашингтоне и Орегоне ранее зафиксировали случаи поджогов урн для голосования. Министерство внутренней безопасности США предупредило, что угрозы «избирательной инфраструктуре» остаются высокими.

Губернатор штата Орегон Тина Котек заявила 1 ноября, что национальная гвардия готова, поскольку политические лидеры призывают к мирным протестам. Губернатор штата Невада Джо Ломбардо также объявил, что 60 военнослужащих нацгвардии находятся в готовности «для подготовки к безопасному и спокойному дню выборов».

Согласно общенациональному опросу, кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп и Камала Харрис, которая избирается от демократов, идут вровень перед президентскими выборами в стране.