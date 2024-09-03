Военный самолет потерпел крушение в Индии

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение в штате Раджастан, на северо-западе страны, сообщает Zakon.kz.

По информации Politicspedia, во время рутинной ночной тренировки в секторе Бармер самолет МиГ-29 ВВС Индии столкнулся с критической технической неисправностью, в результате пилот был вынужден катапультироваться.

Отмечается, что летчик выжил в результате инцидента.

Согласно данным издания, на вооружении ВВС Индии стоят более 100 МиГ-29. Наряду с истребителями Су-30МКИ они составляют основу индийских Военно-воздушных сил.