Военный самолет рухнул на проезжую часть в Эквадоре

Выполнявший учебный полет военный самолет рухнул на проезжую часть в юго-западной провинции Эквадора. Экипажу при крушении выжить не удалось, сообщает Zakon.kz.

В результате несчастного случая погибли курсант ВВС Эквадора Хуан Пачеко и капитан ВВС Эквадора Диана Руис, которая в марте 2014 года стала первой женщиной-пилотом военного подразделения «Гепард», сверхзвукового самолета.

Также, как уточняется в публикации издания Daily Mail, после падения самолет сразу остановился. В проезжавшего мимо байкера попали обломки воздушного судна.

Captain Diana Ruiz, «The Supersonic Woman» in the Ecuadorian skies (Ecuadorian Air Force), lost life in the fatal crash of a Diamond DA 20C1 «Eclipse» aircraft in La Libertad, province of Guayas in Ecuador.In 2014, she became the first Ecuadorian woman to board a fighter plane… pic.twitter.com/pszrxwtpxF — FL360aero (@fl360aero) November 27, 2024

Antes de que digan que son aviones viejos, obsoletos o de museo,la Diamond DA20 llegaron a Ecuador el 2012 desde Canadá para la Escuela Superior Militar de Aviación ESMA en Salinas. pic.twitter.com/eCfCN1XfNA — Nicolás Larenas ✈️ (@n_larenas) November 26, 2024

Ночью 25 ноября 2024 года в Вильнюсе произошел другой инцидент. Там грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом недалеко от аэропорта. Начался пожар. По предварительным данным, на борту находились четыре человека.