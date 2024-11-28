Военный самолет рухнул на проезжую часть в Эквадоре

Военный самолет рухнул на проезжую часть в Эквадоре

Военный самолет рухнул на проезжую часть в Эквадоре

Выполнявший учебный полет военный самолет рухнул на проезжую часть в юго-западной провинции Эквадора. Экипажу при крушении выжить не удалось, сообщает Zakon.kz.

В результате несчастного случая погибли курсант ВВС Эквадора Хуан Пачеко и капитан ВВС Эквадора Диана Руис, которая в марте 2014 года стала первой женщиной-пилотом военного подразделения «Гепард», сверхзвукового самолета.

Также, как уточняется в публикации издания Daily Mail, после падения самолет сразу остановился. В проезжавшего мимо байкера попали обломки воздушного судна.

Ночью 25 ноября 2024 года в Вильнюсе произошел другой инцидент. Там грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом недалеко от аэропорта. Начался пожар. По предварительным данным, на борту находились четыре человека.

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