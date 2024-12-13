Волгапрофиль, производственная компания
город: Нижний Новгород
Район: Нижний Новгород городской округ
Адрес: Кузбасская улица, 1/1
Индекс: 603108.0
Телефон: +7 (831) 413‒02‒92
Мобильный Телефон: +7‒910‒794‒09‒74
Сайт: nan
вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Кровельные материалы, Окна, Рольставни, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк