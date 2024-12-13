Волгапрофиль, производственная компания

город: Нижний Новгород

Район: Нижний Новгород городской округ

Адрес: Кузбасская улица, 1/1

Индекс: 603108.0

Телефон: +7 (831) 413‒02‒92

Мобильный Телефон: +7‒910‒794‒09‒74

Сайт: nan

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Кровельные материалы, Окна, Рольставни, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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