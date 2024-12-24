Волгасталь комплект, Производственно-складская база

город: рп. Волжский

Район: Красноярский район

Адрес: Заводская, 42Б

Индекс: 446394.0

Телефон: +7 (846) 221‒71‒95

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://jivo.chat/qpLrP8DbNA

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: с 08:30 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк