Волгасталь комплект, Производственно-складская база
город: рп. Волжский
Район: Красноярский район
Адрес: Заводская, 42Б
Индекс: 446394.0
Телефон: +7 (846) 221‒71‒95
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://jivo.chat/qpLrP8DbNA
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: с 08:30 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк