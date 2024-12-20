ВолгоДон Строй Инвест, производственно-торговая компания
город: Волгоград
Район: Волгоград городской округ
Адрес: улица 40 лет ВЛКСМ, 78Б
Индекс: 400080.0
Телефон: +7 (8442) 60‒12‒04
Мобильный Телефон: +7‒960‒888‒49‒67
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 18:00, Вт: с 08:30 до 18:00, Ср: с 08:30 до 18:00, Чт: с 08:30 до 18:00, Пт: с 08:30 до 18:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк