ВолгоДон Строй Инвест, производственно-торговая компания

город: Волгоград

Район: Волгоград городской округ

Адрес: улица 40 лет ВЛКСМ, 78Б

Индекс: 400080.0

Телефон: +7 (8442) 60‒12‒04

Мобильный Телефон: +7‒960‒888‒49‒67

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 18:00, Вт: с 08:30 до 18:00, Ср: с 08:30 до 18:00, Чт: с 08:30 до 18:00, Пт: с 08:30 до 18:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк