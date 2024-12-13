Волгостальмонтаж, монтажно-проектное предприятие

город: Саратов

Район: Саратов городской округ

Адрес: проспект Строителей, 39н

Индекс: 410080.0

Телефон: +7 (8452) 39‒31‒31

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://vsmsar.ru

вид деятельности: Аренда спецтехники, Архитектурно-строительное проектирование, Быстровозводимые здания / сооружения, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Металлообработка, Окна, Рольставни, Строительные материалы, Строительство сооружений сельскохозяйственного назначения, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк