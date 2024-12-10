Волна, торгово-производственная фирма

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: дорога На Металлострой, 5 к64 лит Е

Индекс: 196641.0

Телефон: +7 (812) 412‒12‒04

Мобильный Телефон: +7‒911‒933‒46‒94

Сайт: http://volna-spb.com

вид деятельности: Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Металлообработка, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк