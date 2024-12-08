Вологдапромвентиляция, торгово-производственная компания
город: Вологда
Район: Вологда городской округ
Адрес: Щеглинская, 3
Индекс: 160033.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒911‒524‒20‒09
Сайт: http://vpv35.ru
вид деятельности: Вентиляционное / тепловое оборудование, Котельное оборудование / Котлы, Кровельные материалы, Оборудование для предприятий общественного питания, Печи / камины для помещений, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк