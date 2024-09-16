Вооруженная мачете мигранты напали на трех взрослых и ребенка во Франции

Десятки вооруженных мигрантов напали на трех взрослых и ребенка в коммуне Тарденген в департаменте Па-де-Кале на севере Франции, сообщает Zakon.kz.

По информации JDD, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье.

«Мигранты находились в своей хижине, трое охотников на уток и трехлетний ребенок подверглись нападению примерно шестидесяти мигрантов, пришедших «отомстить»: французская полиция не позволила этим мигрантам пересечь пролив Ла-Манш в сторону Великобритании», – говорится в сообщении.

Как уточняется, сначала вооруженные мачете и железными прутьями нелегалы побили стекла в машинах и украли вещи. После этого они пытались вломиться в убежище, где забаррикадировались охотники, но тем удалось удерживать дверь до приезда полиции.

Также издание отмечает, что, согласно опросу, 77% французов выступают за восстановление пограничного контроля для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой. Идею поддерживает подавляющее большинство жителей Франции независимо от пола, возраста и уровня жизни.