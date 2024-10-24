Восемь автомагистралей перекрыли в Англии из-за сбежавшей собаки

Восемь автомагистралей перекрыли в Англии из-за сбежавшей собаки

Восемь автомагистралей перекрыли в Англии из-за сбежавшей собаки

В английском графстве Кент из-за сбежавшего из дома спаниеля полицейские перекрыли восемь автомагистралей. Хозяева в это время отдыхали в Испании, сообщает Zakon.kz.

Хозяйка питомца Никола Паттерсон рассказала Metro, что Фиби оставили у друзей, но те не усмотрели. Когда она узнала о побеге собаки, ей пришлось прервать отпуск и вернуться в Англию, где в это время волонтеры уже искали беглянку. Вскоре животное было замечено на шоссе благодаря камерам видеонаблюдения.

«Я прилетела домой первым рейсом и не спала всю ночь», – заявила британка.

Полицейские перекрыли трассу, чтобы зоозащитникам было легче искать собаку, однако Фиби был уже на другом шоссе. Таким образом офицеры поочередно ограничивали движение на восьми автомагистралях, пока спаниель не был найден.

Хозяйка собаки рассказала, что исчезновение Фиби вызвало широкий общественный резонанс, и поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках. Питомец вернулся домой в день рождения хозяйки, что сделало воссоединение особенно ценным.

youcanchoose

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Норвегии

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Норвегии

В Аргентине сеть суррогатного материнства обвиняют в эксплуатации уязвимых женщин

Ученики чилийской средней школы пострадали от удара коктейлем Молотова

Барак Обама зачитал рэп Эминема на митинге

Как стаут и свобода от брака помогли британке дожить до 105 лет

Австралийка потянулась за телефоном и застряла в расщелине на 7 часов

Австралийка потянулась за телефоном и застряла в расщелине на 7 часов

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.