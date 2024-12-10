Восточное, компания
город: Владивосток
Район: Владивостокский городской округ
Адрес: Невская улица, 38
Индекс: 690048.0
Телефон: +7 (423) 231‒11‒23
Мобильный Телефон: +7‒914‒330‒12‒30
Сайт: http://fasadcom.ru
вид деятельности: Звукоизоляционные материалы, Керамогранит, Кровельные материалы, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты