Восточное, компания

город: Владивосток

Район: Владивостокский городской округ

Адрес: Невская улица, 38

Индекс: 690048.0

Телефон: +7 (423) 231‒11‒23

Мобильный Телефон: +7‒914‒330‒12‒30

Сайт: http://fasadcom.ru

вид деятельности: Звукоизоляционные материалы, Керамогранит, Кровельные материалы, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты