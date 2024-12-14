Восток-Окна, торгово-монтажная компания

город: Владивосток

Район: Владивостокский городской округ

Адрес: улица Гастелло, 5в

Индекс: 690063.0

Телефон: +7 (423) 2‒531‒313

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://balkon-vl.ru

вид деятельности: Кровельные работы, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Ремонт / отделка помещений, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 20:00, Вт: с 08:00 до 20:00, Ср: с 08:00 до 20:00, Чт: с 08:00 до 20:00, Пт: с 08:00 до 20:00, Сб: с 08:00 до 20:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк