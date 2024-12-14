Восток-Окна, торгово-монтажная компания
город: Владивосток
Район: Владивостокский городской округ
Адрес: улица Гастелло, 5в
Индекс: 690063.0
Телефон: +7 (423) 2‒531‒313
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://balkon-vl.ru
вид деятельности: Кровельные работы, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Ремонт / отделка помещений, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 20:00, Вт: с 08:00 до 20:00, Ср: с 08:00 до 20:00, Чт: с 08:00 до 20:00, Пт: с 08:00 до 20:00, Сб: с 08:00 до 20:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк