Восток, строительный рынок

город: Ангарск

Район: Ангарский городской округ

Адрес: 125-й промквартал, ст5

Индекс: 665813.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒904‒142‒66‒66

Сайт: http://xn--38-dlc6ataui.xn--p1ai

вид деятельности: Бетон / Раствор, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Металлоизделия, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Подвесные потолки, Рынки, Системы водоотведения, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Укрывной материал, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:00 до 19:00, Вт: с 08:00 до 19:00, Ср: с 08:00 до 19:00, Чт: с 08:00 до 19:00, Пт: с 08:00 до 19:00, Сб: с 08:00 до 19:00, Вс: с 08:00 до 18:00

Способ оплаты: nan