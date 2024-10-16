ВОЗ предупреждает о возможном распространении холеры в Ливане

Министерство здравоохранения Ливана заявило о том, что в стране зафиксировали один случай холеры, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ndtv.com,представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Абдинасир Абубакар считает, что из-за сотен тысяч беженцев, которые перебрались с юга на север страны, риск передачи холеры очень высок.

«На днях был подтвержден случай заболевания холерой на севере Ливана в районе, где население не было вакцинировано. С прибытием сотен тысяч людей, спасающихся бегством с юга страны, которые не имеют никакой защиты от этого заболевания, риск передачи очень высок», – заявил Абубакар.

По его словам, организация принимает меры для отслеживания ситуации.

Между тем, по данным министерства здравоохранения Ливана, пациент из Аммунии на севере Ливана. И он в последнее время никуда не выезжал.

Также издание отмечает, что в период с 2022 по 2023 год в Ливане произошла первая за 30 лет вспышка холеры, которая охватила в основном север страны.

Холера – чрезвычайно заразная болезнь, передающаяся через попадание в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Холера может вызвать острую водянистую диарею, а тяжелая форма этого заболевания при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом.