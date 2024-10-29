ВОЗ: туберкулез вытесняет COVID по смертности среди инфекционных заболеваний

Согласно докладу ВОЗ, туберкулез заменил COVID-19 и стал основной причиной смерти от инфекционных заболеваний в 2023 году. В документе изложены проблемы, возникающие при искоренении этого заболевания, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, в прошлом году диагноз был поставлен около 8,2 млн человек, хотя они могли получить доступ к подходящему лечению. Это самый высокий показатель с момента начала глобального мониторинга туберкулеза ВОЗ в 1995 году. В 2022 году было зарегистрировано 7,5 млн человек.

Борьба с этим заболеванием сталкивается с постоянными проблемами, такими как существенное недофинансирование, говорится в отчете.

Хотя число смертей, связанных с этим заболеванием, сократилось до 1,25 млн в 2023 году с 1,32 млн в 2022 году, общее число заболевших немного выросло и, по оценкам, составило 10,8 млн в 2023 году.

Людей губят не только заболевания, но и стихийные бедствия. Ранее сильные дожди и наводнения привели к чрезвычайной ситуации в испанский районах Валенсии и Альбасете, где из-за разлива рек и потоков воды пропали без вести три человек.