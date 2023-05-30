Воздухоочиститель Tion IQ 200: избавьтесь от вредных веществ и аллергенов в воздухе

Tion IQ 200 от https://exp-zentr.ru/vozduhoochistitel-tion-iq-200-i-ego-preimuschestva/ — это воздухоочиститель нового поколения, который поможет избавиться от вредных веществ и аллергенов в воздухе. Он не только очищает воздух, но и создает комфортный микроклимат в помещении, благодаря своим уникальным функциям.

1. Функция очистки воздуха

Tion IQ 200 использует систему очистки воздуха с использованием фильтров класса НЕРА (High Efficiency Particulate Air), которые способны ловить 99,95% всех мельчайших частиц размером до 0,3 микрон. Это включает в себя пыль, дым, пыльцу цветов, микробы, бактерии и грибки, которые могут вызывать аллергические реакции и различные заболевания дыхательной системы.

2. Функция ионизации

Tion IQ 200 также оснащен функцией ионизации воздуха, которая способствует улучшению качества воздуха и созданию комфортного микроклимата. Он выделяет отрицательно заряженные ионы, которые взаимодействуют с положительно заряженными частицами в воздухе, такими как табачный дым, грибки и вирусы, образуя комплексы, которые выпадают на поверхность или удаляются из воздуха за счет системы очистки воздуха.

3. Функция инфракрасного обогрева

Tion IQ 200 имеет функцию инфракрасного обогрева, которая помогает создавать комфортный микроклимат в помещении, сохраняя необходимую температуру воздуха, благодаря инфракрасным излучениям. Это помогает снизить расходы на отопление в зимнее время, а также помогает бороться с высокой влажностью в помещении.

4. Функция увлажнения воздуха

Tion IQ 200 также имеет функцию увлажнения воздуха, что очень важно для поддержания здоровья дыхательной системы, особенно в зимнее время года, когда воздух очень сухой. Эта функция помогает увлажнять воздух, облегчая дыхание, особенно для людей, страдающих астмой или другими заболеваниями дыхательной системы.

5. Функция удаления неприятных запахов

Tion IQ 200 удаляет неприятные запахи благодаря своей функции активного угля, которая способна удалять запахи, вызванные табачным дымом, едой, животными и другими источниками запаха. Это очень важно для продуктивной работы или отдыха, так как неприятные запахи могут вызвать дискомфорт и отвлечь от работы.

Tion IQ 200 — это воздухоочиститель нового поколения, который позволяет избавиться от вредных веществ и аллергенов в воздухе при помощи очистки воздуха фильтрами НЕРА, а также создает комфортный микроклимат в помещении благодаря функциям инфракрасного обогрева, увлажнения воздуха и удаления неприятных запахов. Он идеально подходит для людей, которые живут в загазованных или загрязненных городах, и для тех, кто страдает аллергиями и другими заболеваниями дыхательной системы. В результате, Tion IQ 200 поможет создать комфортные и благоприятные условия внутри вашего дома или офиса.