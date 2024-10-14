Воздушный шар врезался в радиовышку и обрушил ее в США

Воздушный шар врезался в радиовышку и обрушил ее в США

Воздушный шар врезался в радиовышку и обрушил ее в США

Воздушный шар врезался в радиовышку в США и разрушил ее. Это второй случай столкновения воздушного шара с сооружением за 20 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, сообщений о пострадавших в результате инцидента, произошедшего на 52-м ежегодном Международном фестивале воздушных шаров в Альбукерке, штат Нью-Мексико, не поступало.

По данным полиции, воздушный шар, на борту которого находились три человека, благополучно приземлился в поле после столкновения с башней.

В 2004 году во время фестиваля воздушный шар в форме морды медведя обвился вокруг той же радиовышки, из-за чего пилоту и двум пассажирам пришлось спускаться по большей части вниз по конструкции.

Фестиваль является одним из самых популярных в этом регионе и привлекает сотни тысяч посетителей в Нью-Мексико, чтобы посмотреть на более чем 100 воздушных шаров.

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