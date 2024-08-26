Впервые о задержании Павла Дурова высказалась команда Telegram

Команда Telegram впервые отреагировала на задержание основателя мессенджера Павла Дурова во Франции и заявила, что ему нечего скрывать, сообщает Zakon.kz.

«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», – заявили в Telegram.

В посте также подчеркивается, что Telegram соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который предусматривает строгие правила по борьбе с дезинформацией и нелегальным контентом.

Команда добавила, что ждет разрешения ситуации с задержанием Дурова в Париже.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.

Союз журналистов Казахстана обратился к властям Франции с призывом обеспечить соблюдение основных прав и свобод Павла Дурова и провести объективное расследование. В организации пояснили, что задержание основателя Telegram вызвало обеспокоенность среди всех, кто борется за свободу, демократию и принципы свободы слова.

Позже об аресте высказался министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.

25 августа стало известно, с кем был Дуров во время задержания.