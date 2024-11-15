Впервые в истории госдолг США достиг рекордного показателя

Впервые в истории госдолг США достиг рекордного показателя

Впервые в истории государственный долг США достиг отметки в 36 трлн долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации сервиса US Debt Clock, на момент 19:00 по времени Астаны в строке государственного долга сума достигла рекордного показателя в 36 трлн долларов. В графе фактического дефицита федерального американского бюджета – сумма в 2,2 трлн долларов.

Отметим, что, согласно данным бюджетного комитета палаты представителей страны, госдолг США до сих пор показывает 35,95 трлн долларов.

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