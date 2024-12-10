Все для кровли и фасада, оптово-розничный магазин

город: Таганрог

Район: Таганрог городской округ

Адрес: Александровская улица, 113

Индекс: nan

Телефон: +7 (8634) 64‒26‒18

Мобильный Телефон: +7‒928‒167‒82‒99

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Окна, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк