Все для кровли и фасада, торговая компания

город: с. Солянка

Район: Наримановский район

Адрес: Николаевское шоссе, 6Б

Индекс: 416130.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒927‒575‒75‒55

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Окна, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 16:00, Вт: с 09:00 до 16:00, Ср: с 09:00 до 16:00, Чт: с 09:00 до 16:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду