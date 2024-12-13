Все для кровли и фасада, торговая компания
город: с. Солянка
Район: Наримановский район
Адрес: Николаевское шоссе, 6Б
Индекс: 416130.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒927‒575‒75‒55
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Окна, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 16:00, Вт: с 09:00 до 16:00, Ср: с 09:00 до 16:00, Чт: с 09:00 до 16:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду