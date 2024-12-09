Все для кровли и фасада, торговая компания

город: Чебоксары

Район: Чебоксары городской округ

Адрес: проспект Мира, 9

Индекс: 428024.0

Телефон: +7 (8352) 22‒96‒95

Мобильный Телефон: +7‒902‒663‒00‒73

Сайт: http://vdkif.ru

вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 15:00, Вс: с 08:00 до 15:00 (по предварительной записи: пн-вс круглосуточно)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты