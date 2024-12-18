Все для кровли и фасада, торговая компания
город: Чебоксары
Район: Чебоксары городской округ
Адрес: Московский проспект, 54
Индекс: 428017.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒917‒078‒92‒32
Сайт: http://vdkif.ru
вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: с 09:00 до 15:00 (по предварительной записи)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты