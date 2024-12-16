Все для кровли и фасада
город: Тюмень
Район: Тюмень городской округ
Адрес: Михаила Сперанского, 17
Индекс: 625033.0
Телефон: +7 (3452) 95‒50‒96
Мобильный Телефон: +7‒904‒495‒50‒96
Сайт: http://www.estate072.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду