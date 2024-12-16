Все для строительства дома Нск, торгово-производственная компания

город: с. Криводановка

Район: Новосибирский район

Адрес: Микрорайон, 6а

Индекс: 630511.0

Телефон: +7 (383) 381‒67‒75

Мобильный Телефон: +7‒993‒002‒78‒31

Сайт: http://vk.link/zvoni3816775

вид деятельности: Входные двери, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Межкомнатные двери, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Теплоизоляционные материалы, Укрывной материал, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 11:00 до 17:00, Вт: с 11:00 до 17:00, Ср: с 11:00 до 17:00, Чт: с 11:00 до 17:00, Пт: с 11:00 до 17:00, Сб: с 13:00 до 16:00, Вс: выходной (по предварительной записи: сб)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк