ВСМК, производственная компания

город: Иркутск

Район: Иркутск городской округ

Адрес: Ракитная, 18/1

Индекс: 664043.0

Телефон: +7 (3952) 40‒40‒61

Мобильный Телефон: +7‒902‒512‒60‒61

Сайт: http://vsmk138.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоизделия, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 10:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты