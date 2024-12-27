ВСМК, производственная компания
город: Иркутск
Район: Иркутск городской округ
Адрес: Ракитная, 18/1
Индекс: 664043.0
Телефон: +7 (3952) 40‒40‒61
Мобильный Телефон: +7‒902‒512‒60‒61
Сайт: http://vsmk138.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоизделия, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 10:00 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты