Вспышка неизвестного заболевания в Конго: медики пока не могут найти возбудителя инфекции

Вспышка неизвестного заболевания в Конго: медики пока не могут найти возбудителя инфекции

Вспышка неизвестного заболевания в Конго: медики пока не могут найти возбудителя инфекции

Власти Конго пытаются установить возбудителя неизвестного заболевания, распространяющегося в провинции Кванго, сообщает Zakon.kz.

По информации местного новостного портала Actualite, в министерстве здравоохранения республики заявили, что в провинцию направлена бригада специалистов. Медики обеспечат немедленное лечение зарегистрированных случаев, проведут забор проб крови и других необходимых анализов для выявления характера заболевания. На месте предполагается провести «обширные полевые исследования».

«В ожидании результатов текущих расследований министерство призывает население к спокойствию, бдительности и строгому соблюдению профилактических мер», – говорится в заявлении министра здравоохранения.

Населению советуют избегать массовых собраний, соблюдать правила гигиены, включая регулярное мытье рук с мылом, и сообщать властям о всех новых случаях заболевания.

Первые случаи заболевания в Кванго неизвестной болезнью были зафиксированы конголезскими властями 24 октября 2024 года. От болезни уже умерли 143 человека. Число инфицированных достигает 376. Большинство из заболевших – подростки старше 15 лет. Недуг сопровождается высокой температурой и сильными головными болями.

youcanchoose

Павлу Дурову и его спутнице вернули технику, изъятую полицией Франции

Павлу Дурову и его спутнице вернули технику, изъятую полицией Франции

Папе Римскому подарили первый в мире электрический папамобиль

Папе Римскому подарили первый в мире электрический папамобиль

В отношении президента Южной Кореи начато расследование по факту госизмены

В отношении президента Южной Кореи начато расследование по факту госизмены

Основа тональная для лица `INFLUENCE BEAUTY` EKSO SKIN с высокой степенью покрытия тон 03 Medium

Основа тональная для лица `INFLUENCE BEAUTY` EKSO SKIN с высокой степенью покрытия тон 03 Medium

Мужчина получил тяжелые ранения, защищая жену от нападения белого медведя

Мужчина получил тяжелые ранения, защищая жену от нападения белого медведя

Мужчина застраховал жизнь жены, столкнул ее в море и потратил деньги

Мужчина застраховал жизнь жены, столкнул ее в море и потратил деньги

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.