Вспышка неизвестного заболевания в Конго: медики пока не могут найти возбудителя инфекции

Власти Конго пытаются установить возбудителя неизвестного заболевания, распространяющегося в провинции Кванго, сообщает Zakon.kz.

По информации местного новостного портала Actualite, в министерстве здравоохранения республики заявили, что в провинцию направлена бригада специалистов. Медики обеспечат немедленное лечение зарегистрированных случаев, проведут забор проб крови и других необходимых анализов для выявления характера заболевания. На месте предполагается провести «обширные полевые исследования».

«В ожидании результатов текущих расследований министерство призывает население к спокойствию, бдительности и строгому соблюдению профилактических мер», – говорится в заявлении министра здравоохранения.

Населению советуют избегать массовых собраний, соблюдать правила гигиены, включая регулярное мытье рук с мылом, и сообщать властям о всех новых случаях заболевания.

Первые случаи заболевания в Кванго неизвестной болезнью были зафиксированы конголезскими властями 24 октября 2024 года. От болезни уже умерли 143 человека. Число инфицированных достигает 376. Большинство из заболевших – подростки старше 15 лет. Недуг сопровождается высокой температурой и сильными головными болями.