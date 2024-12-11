Всс-Пром, производственно-коммерческая фирма

город: с. Васильевка

Район: Ставропольский район

Адрес: nan

Индекс: 445130.0

Телефон: +7 (8482) 23‒63‒99

Мобильный Телефон: +7‒919‒815‒76‒05

Сайт: http://vssled.ru

вид деятельности: Металлообработка, Оборудование для энергосбережения, Полимерная порошковая окраска, Светотехника, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:30, Вт: с 09:00 до 17:30, Ср: с 09:00 до 17:30, Чт: с 09:00 до 17:30, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк