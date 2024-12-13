Всё для дома+Строймаркет, сеть магазинов

город: Тогучин

Район: Тогучинский район

Адрес: Заводская улица, 76

Индекс: 633456.0

Телефон: +7 (38340) 2‒29‒99

Мобильный Телефон: +7‒923‒242‒29‒99

Сайт: http://vddstm.ru

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Керамогранит, Кирпич, Котельное оборудование / Котлы, Кровельные материалы, Насосное оборудование, Огнеупорные материалы / изделия, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Резиновые покрытия / Комплектующие, Строительные блоки, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Ежедневно с 08:30 до 18:00 (летний период: пн-сб 8:30-19:00; вс 8:30-18:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

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