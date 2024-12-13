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Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

Время работы: Ежедневно с 08:30 до 18:00 (летний период: пн-сб 8:30-19:00; вс 8:30-18:00)

Всё для дома+Строймаркет, сеть магазинов