Всё для дома+Строймаркет, сеть магазинов
город: Тогучин
Район: Тогучинский район
Адрес: Заводская улица, 76
Индекс: 633456.0
Телефон: +7 (38340) 2‒29‒99
Мобильный Телефон: +7‒923‒242‒29‒99
Сайт: http://vddstm.ru
вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Керамогранит, Кирпич, Котельное оборудование / Котлы, Кровельные материалы, Насосное оборудование, Огнеупорные материалы / изделия, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Резиновые покрытия / Комплектующие, Строительные блоки, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент
Время работы: Ежедневно с 08:30 до 18:00 (летний период: пн-сб 8:30-19:00; вс 8:30-18:00)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду